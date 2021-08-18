شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة روحانيات التهامى وياسر سليمان فى محكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوالى فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والذى أنطلق مساء الأحد الماضى، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث يقدم المطرب ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو أيمن محيى الدين حفلا فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء 18 أغسطس على مسرح المحكى يتضمن مجموعة من تراث الموسيقى العربية التى أبدعها كبار الملحنين .

يليه وفى العاشرة مساء يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامى مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية التى تدعم القيم السامية إلى جانب عدد من المدائح النبوية والأشعار الصوفية التى تحث على مكارم الأخلاق.

يذكر أن المنشد ياسين التهامي من مواليد 1949 محافظة أسيوط ، نشأ في وسط ساعده علي حفظ القرآن الكريم وإتقان النطق الصحيح علي يد والده وكان لنشأته في أجواء صوفية بالغ الأثر في تعريفه بكلمات عمالقة الشعر الصوفى على امتداد التاريخ الإسلامى.