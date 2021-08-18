فن ومشاهير

أحمد فهمي يسخر من مجموعه في الثانوية العامة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

سخر الفنان أحمد فهمي من مجموعه في الثانوية العامة على حسب ما تداوله أحد المواقع.

ونشر "فهمي" صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مكتوب عليها؛ "99.8 %"، وهو المجموع الدي حصل عليه في الثانوية العامة آنذاك.

وعلق أحمد فهمي على الصورة: "مش عارف ده مجموعي في الثانوية العامة ولا كنت بنافس ديتول".

من ناحية أخرى يعُرض للفنان أحمد فهمي حاليًا فيلم"العارف" بطولة النجوم: أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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