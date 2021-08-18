أحمد فهمي يسخر من مجموعه في الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

سخر الفنان أحمد فهمي من مجموعه في الثانوية العامة على حسب ما تداوله أحد المواقع.

ونشر "فهمي" صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مكتوب عليها؛ "99.8 %"، وهو المجموع الدي حصل عليه في الثانوية العامة آنذاك.

وعلق أحمد فهمي على الصورة: "مش عارف ده مجموعي في الثانوية العامة ولا كنت بنافس ديتول".

من ناحية أخرى يعُرض للفنان أحمد فهمي حاليًا فيلم"العارف" بطولة النجوم: أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.