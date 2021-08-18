محمد الفلاح - حجاب الراقصة دينا يفاجئ جمهورها

الأربعاء 18 أغسطس 2021

كشفت الفنانة دينا كواليس صورها بالحجاب التي نشرتها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي اكتفت بالتعليق عليها "انتظروني"، ما أثار تكهنات جمهورها حول ارتدائها الحجاب في حياتها العادية.



وقالت دينا في تصريحات لصحف محلية، إن هذه الصور تأتي في إطار دورها بمسلسل "السيدة زينب"، الذي تواصل تصويره حاليا بمدينة الإنتاج الإعلامي، لافته إلى أنها لم تتوقع الضجة حول الصور التي انتشرت كالنار في الهشيم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت دينا ما تردد من أنباء بشأن ارتدائها الحجاب في حياتها العادية.

وفي السياق ذاته، أكدت دينا أن دورها في مسلسل "السيدة زينب"، مختلفا تماما عن سابق أدوارها، مشيرة إلى أن مسلسلها يحمل بعدا دينيا في أحداثه.

ويشارك في بطولة مسلسل "السيدة زينب" نخبة من ألمع نجوم التمثيل ومنهم سوسن بدر، أحمد وفيق، ريهام سعيد، أشرف عبدالغفور، سامي مغاوري، محمود عبدالمغني، حسام داغر ، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

يذكر أن دينا تنتظر عرض فيلمها الجديد "سقراط ونبيلة "والذي تشارك فيه بجانب أشرف عبدالباقي وسامي مغاوري وأحمد فتحي ومحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين.