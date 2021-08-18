شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يستعين بشخصية "عاطف" فى الناظر للاحتفاء بنتيجة الثانوية.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان النجم أحمد حلمى، بشخصية "عاطف" التى قدمها فى فيلم الناظر، مع النجم الراحل علاء ولى الدين، التى كان يحمل فيها القصب ووقوفه وسط الطريق لحظة مرور سيارة، وذلك للاحتفاء بنتيجة الثانوية العامة مع تفاوت الدرجات بين الطلاب.

ونشر حلمى المشهد عبر حسابه على إنستجرام، مستعرضا درجات الطلاب مع تدرج المشهد، أتبعها معلقا بإيموشن ضاحك، كما نشر صورة أخرى يبدو عليه اندهاشه من النتيجة، قائلا: "لما أسمع حد بيقول خلصت الثانوية وهترتاح فى الكلية".





من ناحية أخرى، يبدأ النجم أحمد حلمى تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد "إكس"، التى تشاركه البطولة النجمة روبى والفنانة نسرين أمين، نهاية أغسطس الجارى، وذلك فى الديكور الذى يقوم بمعاينته مخرج العمل حاليًا، محمد شاكر خضير حيث يواصل الأخير التحضيرات الأخيرة والخاصة بالعمل فى الوقت الحالى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، ويعود من خلاله حلمى للسينما.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد حلمى فيلم "خيال مآتة"، الذى دارت أحداثه حول كيان سرى متخصص فى سرقة الاشياء القيمة والتذكارية والآثار ويقوم الكيان بضم عنصر جديد هو يكن (أحمد حلمى) لسرقته "بروش أم كلثوم" فى الستينات، ثم يجتمعون بعد ثلاثون عامًا من عملية السرقة، لبيع البرواش ويتذكرون تلك الفترة التى تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التى دفعتهم للسرقة محاولين اعادة الزمن والاحداث التى رافقت تلك الفترة لإعادة الذاكرة لمساعد (يكن) (حسن حسني) للعثور على تقليد البروش وبالتالى يحتاج (يكن) إلى مساعدة حفيده (أحمد حلمي) للشبه بينه وهو شاب وإعادة الروابط الأسرية بينهما.