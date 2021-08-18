شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الراقصة والطبال..عندما أراد فريد الأطرش استبدال سامية جمال بـ نبيلة عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كون الموسيقار الكبير فريد الأطرش ثنائى استعراضى شهير مع الفراشة سامية جمال وتشاركا معاً في العديد من الأفلام والاستعراضات التي غنى فيها فريد ورقصت على ألحانه الفراشة سامية جمال، وحققا نجاحاً كبيراً في كل أعمالهما الاستعراضية، وقدّمت سامية جمال مع فريد أجمل رقصاتها في 6 أفلام، هي: "حبيب العمر، أحبك أنت، عفريتة هانم، آخر كدبة، تعالى سلم، وماتقولش لحد"

وجمعت سامية جمال وفريد الأطرش قصة حب لم تكتمل، ولم تتزوج الفراشة من فريد كما تمنت، وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتتزوج رجل أمريكي، وظلت معه نحو عام قبل أن تعود إلى مصر وتتزوجت رشدي أباظة.

وابتعدت الفراشة عن العمل مع فريد وتوقفت استعراضاتها معه، ولكن قد لا يعرف الكثيرون أن فريد الأطرش رأى في الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد مواهب ومؤهلات استعراضية كبيرة تؤهلها أن تحل محل سامية جمال، وهو ما أفصحت عنه نبيلة عبيد في حوار نادر أجرته عام 1981 بعد وفاة فريد الأطرش وأكدت خلاله أنه أراد أن تكون بديلة لسامية جمال في أفلامه واستعراضاته.

وحكت نبيلة عبيد خلال الحوار أن فريد الأطرش كان قد دعاها مع مجموعة من الزملاء بالوسط الفني لتناول العشاء في مطعم كازينو لبنان الذى كان يمتلكه فريد في بيروت ، وكان الكازينو يعرض بعض الاستعراضات، وسأل فريد نبيلة عن رأيها في هذه الاستعراضات ، فأجابت بأن استعراضاته مع سامية جمال كانت أكثر تأثيراً على المشاهد.

وسألت نبيلة عبيد فريد الأطرش:" ليه بطلت الأفلام الاستعراضية"، فأجاب الموسيقار الكبير :"لما بطلت حب سامية جمال"

وليلتها فكر فريد الأطرش في الاستعانة بنبيلة عبيد في أفلامه ، واتصل بها وسألها:" عاوزانى أرجع أشتغل أفلام استعراضية"، فأجابت بلا تردد :" طبعاً طبعاً"، وهنا قال لها فريد الأطرش:" يبقى خلاص تمثليها معايا، انتى بترقصى هايل"

وكانت وقتها نبيلة عبيد ترقص في نطاق محدود ببعض الحفلات وفى بعض أدوارها ولم تكن قد قدمت فيلم الراقصة والطبال ، ومن هنا برزت الفكرة في رأسها، وانشغلت وانشغل فريد حتى رحيله ولم يكتمل الاقتراح ، ولكنها قدمت بعد ذلك فيلم الراقصة والطبال، والراقصة والسياسى لتتفوق على نفسها وتثبت موهبتها في الرقص والاستعراض بشكل كبير، وتؤكد أن فريد الأطرش هو الذى أدخل هذه الفكرة في رأسها.