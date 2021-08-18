شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يطرب جمهور محكى القلعة بأجمل أغانيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب أحمد جمال حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان محكى القلعة فى دورته التاسعة والعشرين، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم باقة متتوعة من أغانيه التى تفاعل معها جمهور القلعة، ومنها "اضحكي، يالا نعيش، من غير مجاملة، كل سنة وانت طيب، نسم علينا الهوى، بحبك، ع اللي جری، وقت مش مناسب، احنا مش بتوع حداد، محتاج سنة، عز الحبايب، النهاية، تحيا مصر وانتي عاجباني".

واستدعى فريق كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف مجموعة من الذكريات الجميلة خلال الحفل الذى أقيم على مسرح المحكى ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، حيث قدم باقة من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية برؤية مؤسس وقائد الفريق الذى أعاد صياغتها لينتج حالة فنية نالت استحسان وإعجاب الجمهور كان منها عاشق الروح، البنت الشلبية، شغلونى، ليلة حب، ومن أعمال بليغ حمدى أنا لك على طول، كنت فين، سهر الليالى، إلى جانب عدد من المؤلفات الأجنبية منها فانكى روك، رقصة ل موتسارت، سواي وغيرها.