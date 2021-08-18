شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل ندا.. أقنع يوسف وهبى بالعمل فى التليفزيون مقابل 40 جنيها فى الحلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا صباح الثلاثاء السيناريست الكبير فيصل ندا عن عمر ناهز 81 عاما، وتم تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، فيصل ندا استطاع أن يقنع الفنان الكبير الراحل يوسف وهبى بالعمل فى الدراما التليفزيونية، حيث لم يكن متعارف عليها فى الستينات لكنه أقنعه بالعمل في بطولة مسلسل العبقري عام 1966.

ذهب فيصل ندا إلى يوسف وهبي في منزله وأقنعه بالعمل في الدراما التليفزيونية نظير 40 جنيها أجر عن الحلقة الواحدة وهو نفس الأجر الذى كان يحصل عليه فيصل ندا عن الحلقة الواحدة، ولم يسأل وهبى عن شىء سوي تكنيك تصوير المسلسلات والأجر فقط.

فيصل ندا يعد أشهر المؤلفين فى مصر، حيث ترك بصمة كبيرة فى قطاعى السينما والدراما التليفزيونية، كما له العديد من المسرحيات التى تعد بصمة فى مشواره الفنى، هذا بالإضافة إلى أنه ساهم فى دفع عجلة الإنتاج السينمائى منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية، كما تعاون مع النجم الكبير سمير غانم فى عدة أعمال مختلفة كان أبرزها 5 مسرحيات حققت نجاحا كبيرا.

تعد أشهر المسرحيات التي شهدت تعاون فيصل ندا مع الفنان سمير غانم، مسرحية "المتزوجون" وشاركه فى البطولة، جورج سيدهم، شيرين، نجاح الموجى وغيرهم، وتدور أحادث المسرحية حول مشاكل المتزوجين من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقع الشاب الفقير "مسعود" فى حب الفتاة الغنية "لينا"، ويتزوجها بالرغم من رفض والدها.