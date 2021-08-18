شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله محتفلا باقتراب درع الدورى من الزمالك: دى ليلة بيضا يا عينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان القدير صلاح عبد الله، المعروف بانتمائه لتشجيع فريق الزمالك، بفوز القلعة البيضاء على وادى دجلة، والاقتراب من التتويج بلقب بطولة الدورى بعد غياب 6 مواسم، خاصة بعد تعثر منافسه الأهلى، مؤكدا أنها "ليلة بيضا".

وكتب عبد الله، عبر حسابه على تويتر، احتفالا بالفوز: "دى ليلة بيضا يا عينى.. واللى بيحبنى يهنينى، واللى هيعُك.. هسُك عالبوك.. وأعمله بلوك".





وبات نادى الزمالك على بُعد خطوات قليلة من الفوز ببطولة الدورى الممتاز للمرة الـ13 فى تاريخه، بعدما حقق فوزاً صعباً على وادى دجلة بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوى فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى.

فى الوقت نفسه، تعادل الأهلى سلبياً مع طلائع الجيش خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الجيش بالسويس فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز.

وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 73 نقطة ويوّسع الفارق مع الأهلى إلى 4 نقاط قبل 3 جولات فقط من نهاية المسابقة.