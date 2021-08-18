الفخراني يطلب من الشرنوبي وكارمن سليمان الغناء.. ومحمد هاني: "الاختبار متأخر يا دكتور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاجئ الفنان يحيى الفخراني حضور المؤتمر الصحفي، الذي أقيم أمس الثلاثاء في الأسكندرية، للإعلان عن تفاصيل مسرحيته "ياما في الجراب يا حاوي" للمخرج مجدي الهواري، وطلب من الفنانة كارمن سليمان والفنان محمد الشرنوبي، غناء جزء من إحدى أغاني العرض.

ومازحه الإعلامي محمد هاني المشرف الفني على العرض وأحد مؤسسي كايرو شو، قائلا "الاختبار ده متأخر يا دكتور"، مشيرا لافتتاح العرض مساء يوم المؤتمر، وأدى الثنائي جزء من أغاني المسرحية التي تم افتتاحها مساء أمس بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

شارك في بطولة العرض المأخوذ عن نص كتبه الراحل بيرم التونسي، ألحان الموسيقار أحمد صدقي، عددا كبيرا من نجوم الفن، بينهم: إياد نصار، شريف دسوقي، رضا إدريس، سما إبراهيم، لبنى ونس، إنتاج كايرو شو، وإشراف فني محمد هاني وإخراج مجدي الهواري.