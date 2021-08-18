ميرهان حسين تخطف الأنظار على شاطئ البحر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها ومتابعيها، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الساحل الشمالي.

ونشرت ميرهان، الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية تخطف الأنظار على شاطئ البحر.

وعلّقت ميرهان معبرة عن حبها لفصل الصيف: "أتمنى أن أعيش في صيف لا نهاية له".

وتشارك ميرهان حسين حاليا في عروض مسرحية "شمسية وأربع كراسي" في الساحل الشمالي.

وبدأ فريق عمل مسرحية "شمسية وأربع كراسي" أول عرض، يوم الخميس 5 أغسطس، بعد الانتهاء من البروفات الكاملة للمسرحية، وتُعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

المسرحية بطولة النجوم: أشرف عبد الباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبد الباقي.