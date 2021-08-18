يحيى الفخراني يعلق على إعادة تقديم عروضا سبق وقدمها على مسرح الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان يحيى الفخراني إن فكرة إعادة تقديم عروضا مسرحية سبق وقدمها على مسارح الدولة، عبر مسرح قطاع خاص، يأتي لأنها ستُنفذ بميزانية ضخمة، وبالتالي سيضمن خروجها بالشكل اللائق.

وتابع في مؤتمر صحفي، أقيم أمس الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل مسرحيته الجديدة "ياما في الجراب يا حاوي"، في مكتبة الأسكندرية، إن البيروقراطية كانت تتسبب في عدم توفير ما يحتاجه العروض المُقدمة على مسارح الدولة، كأن يحتاج الراقصون لأحذية جديدة، فيتطلب الأمر التوقيع على أوراق، وانتظار شهر تقريبا.

انطلقت مساء أمس مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني، على المسرح الكبير بمكتبة الأسكندرية بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الأسكندرية منذ سنوات طويلة، ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة الأسبوع المقبل الخميس ٢٦ أغسطس.

"ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة" من إنتاج "كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم: إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي وسما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

وأعلن مصدر مسئول في "كايرو شو" أن هناك إقبال لافت على تذاكر العرض منذ فتحت المكتبة باب الحجز على موقعها الإلكتروني، وشباك التذاكر بالمكتبة.

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر.