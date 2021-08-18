هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكية وبسمة بوسيل جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة "سيلفي"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية.

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل "الجيم".

إنجي خطاب

نشرت الفنانة إنجي خطاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمان سلامة

شاركت الفنانة إيمان سلامة جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أحمر جذاب.

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويل أنيق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

بسمة بوسيل

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل جمهورها، بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، وحازت الصورة إعجاب جمهورها.

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وأوضحت الصورة ملامح حملها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها.