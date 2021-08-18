ميرنا جميل تنشر أغرب لوحة رسمتها في حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت النجمة ميرنا جميل، جمهورها ومتابعيها، فيديو وصورة أغرب لوحة فنية رسمتها في حياتها.

ونشرت "ميرنا" الفيديو والصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ناس كتير بتسألني فين اللوحة الأخيرة بتاعتك.. والحقيقة إن دي أغرب لوحة رسمتها في حياتي".

أضافت: "اللوحة باظت ٤ مرات, الكانڤاس اتقطع مرتين، ومرة التربنتينا (مادة بتخفف اللون) وقعت عليها وسيحت كل اللون الأحمر اللي في الشعر وبوظ نص الوش والكتف والشعر، ومرة أخدت لطشة لون أسود بوظ الإيدين، وكل مرة كنت بصلحها وبرممها وببدأ من الأول، بس للمرة الخامسة على التوالي اللوحة وقعت على الفرش واتقطعت في كذا حتة جديدة".

اختتمت: "في الحقيقة أنا استسلمت ومش هلمسها تاني، أنا بس صعب عليا كم التعب اللي تعبته فيها، حقيقي كان نفسي أخلصها وأمضيها والله بس مش عارفة في إيه، وميرسي على تشجيعكوا واهتمامكوا".

ميرنا جميل من مواليد 25 يونيو 1992، وتخرجت من استوديو مسرح مركز الإبداع للمخرج خالد جلال عام 2014 بعرض "بعد الليل".

وآخر أعمال ميرنا جميل مسلسل "اللعبة 2: ليفل الوحش" مع شيكو وهشام ماجد ومي كساب ورانيا يوسف وسامي مغاوري وغيرهم، من إخراج معتز التوني عام 2021.