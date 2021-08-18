حسام حسني يعلن نجاح ابنته في الثانوية العامة.. اعرف مجموعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الفنان حسام حسني نجاح ابنته في الحصول على شهادة الثانوية العامة، والتي تم إعلان نتائجها اليوم الثلاثاء.

حسام عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "الحمد لله بنتي إيمان نجحت في الثانوية العامة، 70% علمي علوم، وحسن في البكالوريوس، شكرا لمراتي اللي تعبت معاهم طول السنة، ولآية وأمنية على المجهود المبذول طول فترة الإمتحانات".

الفنان حسام حسني أعاد مؤخرا طرح أغنيته "باي باي"، وهي من ألحانه وتوزيعه، وكلمات مجدي المغربي، وكان قد طرح عبر قناته في موقع يوتيوب في سبتمبر الماضي ، أغنية "إنتي فين دلوقت"، وشاركه الظهور في الكليب الفنان الراحل سمير غانم.

أغنية "أنتي فين دلوقت" قدمت للمرة الأولى أغاني مسلسل "هايم عبد الدايم" الذي قام ببطولته الفنان سمير غانم عام 2008 ، وتولى الفنان حسام حسني وضع لحن الأغنية ووزعها موسيقيا، وكتب كلماتها الشاعر مجدى المغربى.