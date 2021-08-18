ياسمين صبري تكشف عن مجموعها في الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021، وبلغت نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية (2020 - 2021)، 74% وسيدخل الدور الثاني 135.396 طالبا وطالبة بدءا من 4 سبتمبر 2021.

وكشف عدد من الفنانين والفنانات عن نتيجتهم في مرحلة الثانوية العامة، ومن بينهم كانت الفنانة ياسمين صبري.

وردت الفنانة ياسمين صبري، على سؤال أحد متابعيها عبر "إنستجرام"، عن مجموعها في الثانوية العامة قائلة: "73%".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 بمسلسل "فرصة تانية".

وشارك في بطولة العمل النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.