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100 دولار مكافأة لمن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. تريد معرفة المكان؟

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

لقاح

أعلنت مقاطعة هاريس في منطقة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، أن أي شخص يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 حتى نهاية أغسطس الحالي، سيكافأ بـ100 دولار.

وقالت لينا هيدالجو قاضية مقاطعة هاريس إن الإجراء ضروري لتعزيز التطعيم في محاولة لمكافحة موجة تفش رابعة سببها متحور “دلتا”.

وأفادت مستشفيات هيوستن اليوم الثلاثاء بأن أعداد المرضى فيها الآن تفوق أي وقت مضى منذ بداية الجائحة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد طلب منذ حوالي الشهر، من الولايات والمحليات تقديم 100 دولار للمقيمين غير المحصنين مقابل حصولهم على جرعات لقاح مضاد لكوفيد-19.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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