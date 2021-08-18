100 دولار مكافأة لمن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. تريد معرفة المكان؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت مقاطعة هاريس في منطقة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، أن أي شخص يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 حتى نهاية أغسطس الحالي، سيكافأ بـ100 دولار.

وقالت لينا هيدالجو قاضية مقاطعة هاريس إن الإجراء ضروري لتعزيز التطعيم في محاولة لمكافحة موجة تفش رابعة سببها متحور “دلتا”.

وأفادت مستشفيات هيوستن اليوم الثلاثاء بأن أعداد المرضى فيها الآن تفوق أي وقت مضى منذ بداية الجائحة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد طلب منذ حوالي الشهر، من الولايات والمحليات تقديم 100 دولار للمقيمين غير المحصنين مقابل حصولهم على جرعات لقاح مضاد لكوفيد-19.