فادي الحلو لـ”صوت بيروت انترناشونال”: تأجيل الموركس دور كان حتمياً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2021 12:13 صباحًا

شكل الطبيبان فادي وزاهي الحلو ثنائية ناجحة في عالم تكريم النجوم. فهما اسسا منذ عشرين عاما جائزة “الموركس دور” حيث كرما مئات الشخصيات اللبنانية والعربية والعالمية على مدار هذه السنين. حفل الموركس دور غاب لعامين بسبب انتشار جائحة كورونا انما قرر الاخوين الحلو هذا العام المغامرة باقامة الحفل وتم الاعداد لكل التفاصيل لكن حادثة عكار فرملت كل شيء وهذا ما جعل القيمين على الجائزة اصدار بيانا اعلنوا فيه تأجيل الحفل الى اجل غير مسمى. فما هي المعطيات التي جعلتهما يقرران التأجيل هذا ما يقوله الدكتور فادي الحلو لـ”صوت بيروت انترناشونال”: “في البداية كنا ننوي اقامة الحفل في موعده وتسجيله من ثم يتم عرضه لاحقا على شاشة “ام تي في” لكن بعد الظهر من يوم الاثنين الماضي اجتمعنا ووجدنا ان الحادثة كبيرة جدا ولا يمكننا اقامة اية احتفالية بسبب حجم المأساة وعدد الجرحى والشهداء لذلك قمنا باصدار بيان نعلن فيه التأجيل. اما الى متى سيستمر هذا التأجيل فيؤكد دكتور الحلو “نأمل ان نقيم الحفل خلال اسابيع قليلة لان كل الامور والترتيبات اللوجستية قائمة والمسرح جاهز والتحضيرات مكتملة”.

اما لجهة اعتذار عدد كبير من النجوم وشركات الانتاج عن حضور الحفل واعلانهم هذا الموقف عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فقال “لم يكن مجديا ان يعتذر اي شخص على هذه المواقع وايضا هذا الامر لم يكن مطلوبا منهم، فنحن كقائمين على الاحتفالية من حقنا التأجيل اما المكرمون فلم يكن من واجبهم الاعتذار عبر تويتر وعرض عضلاتهم ولو ارادوا مراعاة الوضع لما قبلوا الدعوة من الاصل”.

ويضيف الحلو ” للاسف هناك اشخاص اعلنوا اعتذارهم بعد ان اصدرنا بيان التأجيل وآخرون اعتذروا وهم ليسوا مكرمين وان شاء الله عندما يقام الحفل ستظهر النتائج والحقائق امام الجميع”.

وعن اعتذار النجمة نوال الزغبي قبل يوم واحد من الحفل اكد دكتور فادي الحلو ان الزغبي لديها اسبابها الخاصة التي جعلتها تعتذر.

وعن طبيعة الاحتفالية يشير الدكتور الحلو ان الهدف من هذه الدورة من الموركس دور هو تكريم بيروت الصامدة وليس توزيع الجوائز وسيتضمن الحفل لوحات فنية غنائية وراقصة مميزة اشرف عليها اختصاصيون وكلها لوحات مميزة ستبهر الحاضرين والمشاهدين في منازلهم، كما اننا اخترنا مكانا جديدا في منطقة الاشرفية وهو AVA تمثيلا لتكريم بيروت وان شاء الله الدورة العشرين من الموركس دور ستنال اعجاب كل من يشاهدها اذ لدينا ضيوف من لبنان والعراق ومصر وسوريا. وكان هناك نجوم اتراك احبوا الحضور لكن الظروف لا تسمح هذه السنة.