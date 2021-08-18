شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر مهنئا ابنتيه ليلى وملك بنجاحهما فى الثانوية: شرفتونى وفخور بيكم جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان أحمد زاهر ابنتيه ليلى وملك زاهر، بعد نجاحهما فى الثانوية العامة، مشيرا إلى أنها كانت سنة صعبة جدا معربا عن فخره بنجاحهما، كما هنأ أيضا جميع طلبة المرحلة الثانوية بالنجاح.

وقال زاهر، عبر حسابه على إنستجرام: "مليون مبروك لكل طلبة وطالبات الثانوية العامة، سنة صعبة جدا وأنتم كلكم كنتم قدها مبروك بناتى حبايب قلبى وروحى ملك وليلى أنا فخور بيكم جدا، شرفتونى وخلصت مرحلة وداخلين على مرحلة جديدة فى حياتكم، ربنا معاكم يا حبايب قلبى".



أحمد زاهر

من ناحية أخرى، بدأ الفنان أحمد زاهر تصوير حكايته "كدبة كبيرة"، فى الموسم الثانى من مسلسل "ورا كل باب"، منذ أيام بديكور قسم شرطة، ويجسد زاهر ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين، إخراج سميح النقاش، وتضمنت المشاهد إجراء تحقيقات داخل قسم الشرطة.

ويناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب الغير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.