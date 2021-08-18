شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف ينتهى من تسجيل أغنية باللهجة المصرية بتوقيع إلهامي دهيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم الفسطينى محمد عساف من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية، من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وقال موزع الأغنية إلهامى دهيمة لـ"الخليج 365" عساف يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على اليوتيوب.



فريق عمل أغنية محمد عساف

وطرح مؤخرًا الفنان محمد عساف كليب أغنيته "فلسطين أنتِ الروح" من كلمات سامى عفانة، وألحان محمد المدلل توزيع محمود عمار وإشراف أنس النجار، وتم تسجيل العمل وتصويره بأسلوب الفيديو كليب فى لندن تحت إدارة المخرج أحمد الوحيدى، وهى ثمرة التعاون بين الفنان محمد عساف ووزارة الثقافة الفلسطينية.

ويأتى إطلاق هذا العمل مع بداية العام الحالى 2021، للتأكيد على أن الشعب الفلسطينى متمسك بتراب وطنه وبحقوقه الثابتة بالعيش بحرية وكرامة، لتبقى الأغنية الوطنية الفلسطينية ذات الصدى الوطني العميق، حاضرة بقوة في ضمير الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.