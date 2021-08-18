شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة مهنئا طلبة الثانوية: ادخلوا الكلية اللى تحبوها مش اللى جابها المجموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم هانى سلامة طلبة وطالبات الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة اليوم الثلاثاء، طالبا منهم الدخول الكلية التى يحبونها وليس التى تناسب مجموعهم، كما طالب أصحاب الدرجات الأقل بعدم اليأس والإحباط والاهتمام مع الاجتهاد فيما يحبوه.

وكتب سلامة عبر حسابه على إنستجرام: "مبروك لكل أخواتى اللى نجحوا النهاردة فى الثانوية العامة، وللشطار اللى جابوا المجموع اللى عايزينه ادخلوا الكلية اللى بتحبوها والمهنة اللى نفسكم فيها مش اللى المجموع جابها".

وأضاف سلامة: "ولكل اللى ماجبوش المجموع اللى نفسهم فيه أوعوا تتكسروا ولا تحبطوا، انتوا لسه فى أول الطريق، المهم تدوروا على حاجة بتحبوها واجتهدوا فيها وخليكوا دايمًا واثقين أن ربنا مش هيخذل أبدًا أى مجتهد".





من ناحية أخرى علق النجم هانى سلامة، فى وقت سابق، على سبب إعادة تقديم قصة مسلسل "بين السما والأرض" بعد أكثر من 60 عاما من نجاح الفيلم عن نفس القصة للأديب نجيب محفوظ، مؤكدا أن التصور فى المسلسل مختلف، وتمت إضافة شخصيات جديدة لم تكن متواجدة فى الفيلم.

ونشر هانى سلامة فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام" يعلق على سبب الاستعانة بقصة للأديب نجيب محفوظ سبق وتم تقديمها فى فيلم شهير وناجح منذ 60 سنة، قائلا: "عاملين فى المسلسل تصور شوية مختلف وفى شخصيات مكانتش موجودة فى القصة الأصلية.. والموضوع متقدم فى زمن وتطور مختلف".