أهم أفلام روبرت دى نيرو فى عيد ميلاده الـ78..Taxi Driver وThe Godfather الأبرز

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الثلاثاء 17 أغسطس مع عيد ميلاد النجم العالمى روبرت دى نيرو، الذى يعتبر واحدا من أبرز الممثلين على مستوى العالم لما قدمه من أهم الأفلام الذى نال عنها جوائز عديدة.

وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على 5 من أبرز الأعمال السينمائية الذى قام ببطولتها النجم روبرت دى نيرو خلال السطور التالية.

The Untouchables

يحكم زعيم الجريمة الأسطوري آل كابوني (روبرت دي نيرو) شيكاغو بقبضة حديدية، رغم أن عميل حظر الخمور إليوت نيس (كيفين كوستنر) يحاول إسقاط كابوني، وذلك بعد بناء إمبراطورية من خلال تهريب الكحول .



Casino

في أوائل السبعينيات من القرن الماضي في لاس فيجاس، يتم اختيار رجل العصابات سام روثشتاين (روبرت دي نيرو) من قبل رؤسائه لإدارة كازينو طنجة، وعلى مر السنين، يواجه مشاكل مع منفذ مهامه الخارج عن السيطرة نيكي سانتورو (جو بيشي).

Once Upon a Time in America

يعرض الفيلم على طريقة الفلاش باك حيث يسلط الضوء على حياة نودلز "روبرت دى نيرو" من فتى قاس في حي يهودي في الجانب الشرقي الأدنى في نيويورك، ثم ارتقائه إلى مهرب ثم زعيم المافيا، مسيرة تتسم بالعنف والخيانة والندم.



Taxi Driver

روبرت دي نيرو شاب مضطرب ومنعزل يعاني الأرق، ويعيش على وظيفة كسائق لسيارة الأجرة في مدينة نيويورك، ويجوب الشوارع ليلاً، كما ينفصل بشكل متزايد عن الواقع حيث إنه يحلم بتنظيف المدينة القذرة.

عندما يلتقي ترافيس مع المتطوعة في حملة انتخابية الجميلة بيتسي (سيبيل شيبيرد)، يصبح مهووسًا بفكرة إنقاذ العالم، حيث يخطط أولاً لاغتيال مرشح للرئاسة، ثم يوجه انتباهه نحو إنقاذ عاهرة تبلغ من العمر 12 عامًا (جودي فوستر).

The Godfather

The Godfather يعرض حياة فيتو كورليوني (روبرت دي نيرو) عندما يتطور من فتى في صقلية إلى واحد من أشهر زعماء المافيا في نيويورك، ويعرض أيضا محاولة ابنه مايكل كورليوني (آل باتشينو) توسيع إمبراطورية أعماله إلى لاس فيجاس وفلوريدا وكوبا ما قبل الثورة بينما يواجه مشاكله الشخصية في محاولة للحفاظ على سلامة زواجه المنهار والعلاقة مع شقيقه.