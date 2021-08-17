عمر كمال يواجه عاصفة غضب.. ما علاقة نتيجة الثانوية العامة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار مطرب المهرجانات المصري عمر كمال، الجدل بتعليقه عن نتائج الثانوية العامة، تزامنا مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة بمصر وتهنئة الطلاب الأوائل ظهر الثلاثاء.

ونشر كمال، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "‏جبت 90%.. جبت 70%.. جبت 40%.. الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس في الآخر".

وتباينت التعليقات على ما كتبه عمر كمال، ومنها: "جبت٩٠٪.. جبت٧٠٪.. جبت٤٠٪.. الشاطر اللي يعرف يعدي منها على خير، ربنا يهديك يا عمر ويصلح حالك".

وعلق متابع آخر: "مش بالفلوس يا حبيبي، الشاطر فعلا اللي يعرف يرضي ربنا، ويكسب محبة أهل السماء قبل أهل الأرض، أما لو على الفلوس سهل جدًا إنك تكسب ملايين بطرق كتير جدًا معروفة للناس".





فيما قال ثالث: "يعني بتتريق على الناس اللي مستنية النتيجة بتاعتها"، وانتقده متابع رابع قائلا: "ده لما يكون كل الناس هدفها في الحياة الفلوس".

ومن أبرز التعليقات أيضا: "الفلوس الحلال يا عمر طريقها دايما صعب لكنه مليان خير وبركة".

الجدل الذي أثاره عمر كمال جعله يعلق على ما كتبه قائلا: "الغرض من البوست إني بقول أهم حاجة تشتغل في الآخر وتقدر تعيش كويس، يعني بلاش يأس حتى لو مجموعك مش كبير.. ليه الناس أخدت الكلام غلط وجابته ناحية الكسل وإن الإنسان ميتعبش".

يذكر أن عمر كمال طرح في 8 يونيو/حزيران الماضي، فيديو كليب "أوعدك" مع الفنانة المصرية سمية الخشاب، وحقق حتى الآن نحو 12 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".