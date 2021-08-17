بلقيس فتحي على موعد مع نفسها.. أول فنانة عربية بـ"مدام توسو دبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد متحف الشمع الشهير "متحف مدام توسو" لافتتاح فرعه الجديد في دبي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت إدارة المتحف في دبي اختيار المطربة بلقيس فتحي لتكون أولى المشاهير الذين يضم المتحف الجديد تمثالا لهم.



ونشر حساب المتحف عبر تطبيق "أنستقرام" فيديو للكشف عن تمثال بلقيس، حيث المطربة اليمنية منبهرة بالتشابه الكبير بينها والتمثال، الذي يصل إلى حد التطابق.

وأوضح متحف مدام توسو في دبي خلال بيان: "يسعدنا أن نعلن عن شخصية المجسم الشمعي الأولى والقادمة حصريًّا في الشرق الأوسط وهي الفنانة المتألقة بلقيس فتحي".





وتابع البيان: "النجمة الإماراتية اليمنية والناشطة في مجال حقوق المرأة بلقيس فتحي؛ هي أحدث شخصية تم تجسيمها من خلال تمثال شمعي مذهل لدى مدام توسو دبي".

وأضاف: "عند افتتاح الوجهة الأكثر جاذبية في العالم، مدام توسو دبي، العام الجاري، داخل بلوواترز، ستتمكن من التقاط صورة تذكارية مع بلقيس في قاعة الحفلات الفاخرة لدينا".

يذكر أن بلقيس فتحي أحيت الخميس الماضي حفلا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، شهد حضورا جماهيريا كبيرا.