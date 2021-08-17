أول تعليق من ولاء الشريف بعد وفاة شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة كارولين عزمي، وفاة "إسلام" شقيق الفنانة ولاء الشريف، والفنانة إيمان الشريف، أمس.

وكتبت "كارولين" عبر خاصية استوري بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "البقاء لله، توفى أخو صديقاتي وإخوتي ولاء وإيمان الشريف، ربنا يرحمه ويغفرله ويصبركم".

وفي أول تعليق لولاء الشريف عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتبت:" شكرا لكل اللي كلمنا أو حاول يوصلنا أو بعتلنا ماسدج يعزينا.. وآسفة لعدم الرد غصب عني.

وأضافت: "أرجوا الدعاء له بالرحمة ولنا بالصبر، ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا، أرجوا قراءة الفاتحة له".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ولاء الشريف مسلسل "النمر" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي.