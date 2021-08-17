هكذا علقت سمية الخشاب على نتيجة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة لطلاب الثانوية العامة، بالتزامن مع ظهورها اليوم.

وكتبت "الخشاب" تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "بكرة تعرفوا أن فرحتكم بنتيجة الثانوية العامة متجيش ولا حاجة جنب وانتوا بتعدوا صافي من الكلية".

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021، وبلغت نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية (2020 - 2021)، 74% وسيدخل الدور الثاني 135.396 طالبا وطالبة بدءا من 4 سبتمبر 2021.

من ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".