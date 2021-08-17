محمد هنيدي يكشف عن نتيجته في الثانوية العامة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اعتمد دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة.

وكشف الفنان محمد هنيدي في فيديو سابق عن نتيجته في الثانوية العامة.

وقال "هنيدي"، في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه حصل على نتيجة 57% بالثانوية العامة، التحق بعدها بكلية الحقوق.

الفنان محمد هنيدي قال عن مرحلة الثانوية العامة في أكتوبر 2016 خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي": "روحت مدرسة اسمها الثانوية الرياضية، وهي مدرسة داخلي في استاد القاهرة، كنا بنروح خميس وجمعة، وقعدت فيها سنة أولى ثانوي والمدرسة اتقفلت، فروحت مدرسة إمبابة الثانوية جنب بيتنا، والحمد لله أخدت الثانوية العامة على خير بمجموع 57.5%".

ومن ناحية أخرى يُعرض للفنان محمد هنيدي حاليًا في السينمات فيلم "الإنس والنمس" بطولة: "، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ومحمود حافظ"، ومن إخراج شريف عرفة.