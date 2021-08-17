كواليس اختيار شريف دسوقي بـ"ياما في الجراب يا حاوي".. والفخراني: مشاركته جزء من علاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج مجدي الهواري، إنه اقترح على الدكتور يحيى الفخراني، اختيار الفنان شريف دسوقي للمشاركة في العرض وذلك بعد مروره بأزمته الصحية الأخيرة.

وأضاف في مؤتمر صحفي أقيم في مكتبة الأسكندرية، اليوم الثلاثاء "كلمت الدكتور يحيى كطبيب، قالي يالا وده هيساعده يرجع أحسن، وكلمت شريف دسوقي عشان كنت خايف انه ميكونش قادر، بس لقيته محارب وحابب وعنده استعداد وغنالي أغاني سعيد صالح في كعبلون وأغاني إسماعيل ياسين".

وأوضح الفخراني "شريف ممثل جيد جدا وانا من المعجبين بيه، فرحت أنه عايز يشارك، لأن ده جزء من علاجه، كلنا مرضى على فكرة".

وأشار الفخراني أنه تردد وفكر في الاعتذار عندما عرض عليه الهواري المسرحية، قائلا "مجهود المسرح مجهود كبير، ومراتي شجعتني قالتلي موقف عن أمينة رزق في مسرحية اسمها (سعدون المجنون) كنت بقدمها في مسرح الزمالك لقيت الست أمينة الله يرحمها طالعة بتخبط على اوضتي، قلتلها مالك قالتلي بموت رحت للمخرج قلتله نعمل ايه وقعدت ادعي يا رب نعدي الافتتاح، ومبقاش انا السبب في موت امينة رزق، دخلت في العرض كان الميكروفون مش مسمع شالته، وعلت صوتها ومجهود ضخم طاقة الممثل، انا نفسي اتلخبطت طاقة الممثل موجودة لازم تطلع، اي ممثل عظيم بيبقى كده على خشبة المسرح".

تنطلق اليوم مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني، على المسرح الكبير بمكتبة الأسكندرية بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم ومحافظ الأسكندرية اللواء محمد الشريف ومستشار رئيس الجمهورية الفريق مهاب مميش ومدير مكتبة الأسكندرية د. مصطفى الفقي، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الأسكندرية منذ سنوات طويلة، ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة الأسبوع المقبل الخميس ٢٦ أغسطس.

"ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة" من إنتاج "كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم: إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي وسما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

وأعلن مصدر مسئول في "كايرو شو" أن هناك إقبال لافت على تذاكر العرض منذ فتحت المكتبة باب الحجز على موقعها الإلكتروني، وشباك التذاكر بالمكتبة.

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر.