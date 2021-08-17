أحمد زاهر يحتفل بنجاح إبنتيه ” ملك وليلى ” في الثانوية العامة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:57 مساءً - احتفل الفنان ” أحمد زاهر ” بظهور نتيجة الثانوية العامة ونجاح إبنتيه ” ملك وليلى ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” . وتضمن المنشور صورة كتب عليها عبارة (الناجح يرفع إيده .. مبروك) .. وأرفقها أحمد زاهر بتعليق له جاء فيه : ” مليون مبروك لكل طلبة وطالبات الثانوية العامة .. سنة صعبة جدا وانتم كلكم كنتم قدها ” . وتابع : ” مبروك بناتي حبايب قلبي وروحي ملك وليلي أنا فخور بيكم جدا شرفتوني وخلصت مرحلة وداخلين علي مرحلة جديدة في حياتكم .. ربنا معاكم يا حبايب قلبي ” .

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