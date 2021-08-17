محمد ممدوح يطلب الدعاء من الجمهور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:57 مساءً - وجه الفنان المصري ” محمد ممدوح ” رسالة إلى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام طالبهم من خلالها بالدعاء إلى لبنان .
وذلك على خلفية الأوضاع والظروف الصعبة التي تمر بها في الوقت الحالي وآخرها كان يوم السبت الماضي حيث انفجرت إحدى خزانات الوقود في بلدة عكار شمالي لبنان وأسفر هذا الحادث عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات .
فنشر محمد ممدوح صورة للعلم اللبناني وكتب في تعليقه عليها : ” لبنان بيمر اسوأ فترة في تاريخه .. ادعوا لشعب لبنان الشقيق ربنا يعدي محنتهم دي على خير ” .
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