كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:57 مساءً - شاركت الراقصة والفنانة المصرية ” دينا ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام مجموعة من الصور في أحدث ظهور لها والتي أثارت بها الجدل بين المتابعين .
حيث ظهرت دينا في الصور وهي مرتدية الحجاب الأبيض وعباءة بيضاء مطرزة باللون الذهبي .. وكتبت في تعليقها عليها : ” قريبا ” .. دون الكشف عن تفاصيل ما يقرب حدوثه .
وهو الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور حول تفكير دينا في اعتزال الرقص وارتداء الحجاب .. فيما تحدث البعض عن أن هذه الصور من كواليس تصويرها لعمل فني جديد والبعض الآخر أشار إلى جمالها بالحجاب وأنه يليق بها كثيرا .
فجاءت بعض تعليقات المتابعين مثل : ” قمر بالحجاب ” و ” مسلسل أكيد ” و ” الحاجة دينا ” و ” إيه ده هتعملي برنامج ديني ولا إيه ” و ” ماشاء الله الحشمة حلوة ” و ” يالله راح تتحجبين ” .
كانت هذه تفاصيل خبر دينا بالحجاب والعباءة البيضاء في أحدث ظهور لها وتعليق يحير المتابعين .. هل تعتزل ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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