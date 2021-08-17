زوجة باسم ياخور تحتفل بعيد ميلاده: أنت الحياة بالنسبة إلي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الكاتبة السورية رنا الحريري بعيد ميلاد زوجها النجم السوري باسم ياخور الذي صادف يوم أمس.

وعبرت رنا عن فرحتها بيوم ميلاد باسم مؤكدة حبها الشديد له ولأخلاقه وكرمه و شهامته.

ونشرت رنا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” صورة وهي تقبل باسم وعلّقت عليها: ” كل سنة وأنت الحب يلي ما رح يخلص، ومصدر السعادة والفرح لعيلتك ولملايين من الناس يلي بيحبوك معنا.. كل سنة وأنت الشهم، الطيب، الكريم، الخلوق، المتواضع متل ما كنت دائماً ورح تبقى.. كل سنة وأنت الحياة بالنسبة إلي لأنو بدونك عمري ما إله معنى”.

وبدوره رد النجم السوري على معايدة زوجته بتعليق قال فيه : ” حبيبة القلب و شريكة العمر “.

ونالت الصورة و المعايدة اعجاب متابعي رنا و باسم و الذين تمنوا له العمر المديد و الصحة و السعادة برفقة عائلته.

من جهة أخرى و على الصعيد الفني يتواجد باسم في سورية لتصوير دوره في بطولة مسلسل ” روز ” وهو من تأليف طلال مارديني و إخراج عباس شرف ويشاركه بطولة العمل كل من نادين تحسين بيك و يارا قاسم و طلال مارديني و عبد الرحمن قويدر و آخرين.