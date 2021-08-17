أحمد زاهر بعد نجاح ابنتيه في الثانوية العامة: فخور بيكم جدا شرفتوني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان أحمد زاهر بنجاح ابنتيه ملك وليلى في الثانوية العامة بعد إعلان النتائج رسميا في مصر اليوم، كما وجه التهنئة لكل متابعيه من الطلاب، متمنيا للجميع التوفيق في مرحلة جديدة من الحياة.

وكتب أحمد زاهر عبر حسابه الرسمي بموقع الفيس بوك: ‏مليون مبروك لكل طلبة وطالبات الثانوية العامة، سنة صعبة جدا انتم كلكم كنتم قدها مبروك بناتي حبايب قلبي و روحي ملك و ليلي انا فخور بيكم جدا شرفتوني وخلصت مرحلة، وداخلين على مرحلة جديدة في حياتكم ربنا معاكم يا حبايب قلبي”.

وقامت ليلى بإعلان نجاحها عبر صفحتها بموقع الفيس بوك دون الكشف عن مجموعها أو الكلية التي تحلم بالدخول إليها، وطلبت من كل متابعيها التعليق بنتائج امتحاناتهم في الثانوية العامة.

يذكر أن أحمد زاهر احتفل في شهر يونيو الماضي بتخرج ابنتيه ملك وليلى من المدرسة الثانوية الدولية، فى حفل كبير أقيم فى ساحة الأهرامات، وكشفت مقاطع الفيديو أن الدفعة نفسها تضم ابنة الفنان إدوارد وابنة المطرب حكيم، وتم اختيار ليلى زاهر لتقديم أغنية الحفل.

أحمد زاهر نشر عبر حسابه بموقع إنستقرام عدة صور من حفل التخرج مع زوجته وابنتيه وطلاب المدرسة، كما شارك متابعيه بفيديو لابنته ليلى وهي تغنى احتفالا بتخرجها.

وعلق أحمد زاهر على الصور قائلا: بناتى اتخرجوا النهاردة.. حالة غريبة أول مرة أحس بيها.. مشاعر كتير متلخبطة فرح و سعادة وفخر وخوف على بكره ودموع مهو إحنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكى مش عارف ليه.. أحاسيس كتيرة ومع بعض مره واحدة.

وأضاف أحمد زاهر قائلا: بس بجد كنت طاير من الفرح الحمد لله والشكر لله علي كل السعادة اللي كنت فيها الحمد لله علي تخرج ملك وليلي وعقبال منى ونور وربنا يفرحكم كلكم بولادكم.. ملك وليلي بحبكم أوي وفخور بيكم قد الدنيا كلها.

واحتفلت ليلى زاهر بتخرجها من الجامعة وشقيقتها ملك زاهر، ونشرت فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع انستقرام ظهرت خلاله وهي تغني باللغتين الانجليزية والعربية أغنية قدمتها خصيصا احتفالا بحفل تخرجها الذي أقيم أمام الأهرامات أمس.

وحرصت ليلى على تهنئة شقيقتها بتخرجها وكتبت: فعلناها بعد كل هذا التعب والتحدي وسنوات الجهد.

وأمام عدد من أساتذتها بالجامعة، وقفت ليلى لتغني «سقفة سقفة ..نستاهل بوسة آه وسقفة» وتلقت تحية من زملاءها وتصفيقا عقب غناءها.

وبنفس الوقت احتفل الفنان إدوراد، بتخرج ابنته “ماريا” من نفس المدرسة، من خلال مقطع فيديو نشره لها عبر حسابه على إنستقرام وعلق عليه قائلاً: “بنتى بتتخرج من المدرسه النهاردة.

كما نشر مقطع فيديو برفقة الفنان أحمد زاهر من الحفل، خلال الاحتفال بتخرج ابنته “ليلى”، وعلق عليه قائلًا: أنا وأخويا أحمد زاهر ولادنا بيتخرجو سوا.