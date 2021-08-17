بيومي فؤاد يغني “راب” مع “أوكا” في مهرجان “هابا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان المصري، بيومي فؤاد، جمهوره ومحبيه بتقديم أغنية راب لأول مرة مع مطرب المهرجانات محمد صلاح الشهير بـ”أوكا”. ونشرت القناة الرسمية لـ”أوكا” على “يوتيوب” مهرجاناً يحمل اسم “هابا” من فيلم “الإنس والنمس”، والذي شارك فيه الفنان بيومي فؤاد بمقطع بأسلوب الراب. وكان كشف فؤاد عن تعرضه لأزمة صحية في وقت سابق، أثناء وجوده في دولة الإمارات.

وكتب بيومي فؤاد، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو “إنستغرام”: “أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم، أصبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة”.

وأضاف أنه لا يستطيع وصف مقدار الحب، والاهتمام الذي شهده من عدة جهات حكومية بالإمارات، منها: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وأنه لا يستطيع أن يوفيها حقها بسبب الاهتمام الشديد بحالته، بعد التأكد من عدم إصابته بفيروس “كورونا”.

واختتم: “ملحوظة في ناس من اللي اهتمت متعرفش مين بيومي فؤاد بس يعرفوا إني ضيفهم، شكرا دولة الإمارات العربية الشقيقة”.

وواصل فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدي تصدر إيرادات السينما المصرية، حتى يوم الجمعة الماضي، فبلغت إيراداته 3 ملايين جنيه.

فيلم “الإنس والنمس” قصة وإخراج شريف عرفة، وبطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر، ومحمود حافظ، والأغنية تلحين وتنفيذ “أوكا”، مع استعراضات من تصميم عاطف عوض، وتصميم ملابس إيناس عبدالله.