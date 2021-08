كايا سكوديلاريو تتعاون مع أمازون في فيلمها الجديد "Don’t Make Me Go"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

"الخليج 365": أنهت الممثلة كايا سكوديلاريو تصوير فيلمها الجديد من إنتاج أمازون ستوديوز بعنوان "Don’t Make Me Go".

يشارك سكوديلاريو بطولة الفيلم الذي كتبته فيرا هربرت، وتخرجه هانا ماركس، كل من جون تشو، ميا ايزاك، وجايد هارلو.

العمل في مرحلة ما بعد الإنتاج حالياً، ويتبع والدًا أعزب يأخذ ابنته المراهقة في رحلة على الطريق للعثور على والدتها المنفصلة عنه وهو يحاول تعليمها كل ما قد تحتاج إلى معرفته لبقية حياتها على طول طريق.

وتنتظر الممثلة البريطانية كذلك عرض فيلم Resident Evil: Welcome to Racoon City ، الذي ستطلقه شركة Sony في نوفمبر المقبل.

يذكر ان سكوديلاريو اشتهرت في سلسلة أفلام "Maze Runner"، وحصلت على اول فرصة حقيقية لها في سلسلة "Skins" البريطانية. ولعبت مؤخرًا دور البطولة في سلسلة "Spinning Out" من إنتاج Netflix .