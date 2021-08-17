فيديو مأساوي.. حادث مروع في مصر يقلب فرح عروسين لمأتم!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2021 8:06 مساءً

شهدت مدينة إيتاي البارود في مصر، حادثة مروعة، تمثلت بوفاة عروسين في يوم زفافهما، بسبب انقلاب السيارة أثناء ذهابهما لإحدى قاعات الأفراح لاستكمال إقامة العرس، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة طفل.

ونشر موقع “الدستور” فيديو يظهر لحظة انقلاب السيارة، وإسراع أهالي المنطقة لمساعدتهم ولكن كان قد فات الأوان لإنقاذهم من الموت.

ويُذكر أنه تم نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، ولكن دون جدوى. كما قام الآلاف من المنطقة بتشييع جثامين العروسين إلى مثواهم الأخير بمقابر القرية وسط حالة من الحزن العميق.