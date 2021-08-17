” ربما لن تفرق بينهما “.. شاهدوا بالصور شبيهة أروى «الأمريكية»… برأيكم من الأجمل ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 06:57 مساءً - أعادت مجموعة من مواقع التواصل الإجتماعى، نشر صور مجمعة للنجمة الامريكية « إيفا لونغوريا »، التى أثارت جدلًا كبيرًا، للشبه الكبير بينها وبين الفنانة «أروي اليمنية» التي تصدر اسمها قائمة الأكثر تداولًا بموقع “تويتر“، في الساعات الأخيرة.

ومما لفت نظر الجمهور الشبه الكبير والواضح بين الفنانة الأمريكية الشهيرة والمطربة ومقدمة البرامج اليمنية أروى، لا سيما في الملامح الشرقية ولون البشرة الحنطية وأيضًا كثيرًا من تفاصيل الوجه كالعينين وشكل الوجه والأبتسامة.

أروى وإيفا لونغوريا

أروى وإيفا لونغوريا

بدايات أروى ونشأتها

ولدت أروى بدولة الكويت لأب حضرمي وأم مصرية، وانتقلت إلى القاهرة في العام 1986م، حيث استكملت دراستها في الهندسة المعمارية، رغم أن أروي كانت تريد الالتحاق بمعهد الموسيقى إلا أن أهلها رفضوا وطلبوا منها أن تمارس الفن كهواية، واكتشف موهبتها الملحن يوسف مهنا وهي ما زالت تدرس، وبدأت بالظهور لأول مرة كنجمة عام 1999 في مهرجان أوربت، حيث قدمت مجموعة من الأغنيات.

خطأ فنّى تسبب في شهرتها

الصدفة التي لعبت دورا في تعريف الجمهور بأروى بشكل أكبر، حيث أنها بعد انتهائها من تقديم فقرتها، التقاها كل من الإعلامي عمرو أديب ونيرفانا، بلقاء كان من المقرر أن يدوم عشر دقائق، إلا أن خطأ فنّيا في التحضير لوصلة الفنان الذي يليها، واستمر اللقاء معها لمدة نصف ساعة، تمكنت فيها أروي من تقديم شخصيتها كمغنية ومحاورة جيدة أمام الناس. وبعد هذا اللقاء اختارت إيمان اسما مستعارا لها وهو أروى وذلك لتفصل بين عملها المهني وعملها الفني.

من هنا بدأ اسم الفنانة أروى يتردد بين المعجبين وبدأت انطلاقتها الفنية في ذلك العام لتستكمل مشوارها الفني وتحصد ثمار نجاحا عاما بعد عام. وصلت أروى إلى أعلى مراتب النجومية وذاع صوتها في جميع أقطار البلاد العربية وحصدت الكثير من الجوائز والألقاب الفنية كملكة اليمن وفيروز اليمن وزهرة الخليج وسفيرة الأغنية اليمنية.

نجوميتها ودخولها عالم تقديم البرامج

بدأت الفنانة أروى الغناء منذ حولي 12 سنوات ورصيدها الفني حتى اليوم وصل لأكثر من 4 ألبومات وعدد من الأغاني المطروحة للمناسبات كعيد الأم والأعياد الوطنية ومجموعة من المهرجانات الغنائية. اشتهرت أروى بأدائها أغنياتها بالطابع الحضرمي والخليجي كما غنّت بلهجات عربية أخرى كالمصرية واللبنانية.

كما اشتهرت الفنانة أروى على صعيد برامج التلفاز حيث قدمت برنام “آخر من يعلم” على شاشة ال MBC1 وقد لاقت رواجاً كبيراً من الجمهور ومتابعة شيقه حيث كان له نكهته الخاصة.

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