راغب علامة يكشف عن مخطط للسياسيين في لبنان : ” الاعيبهم ولعبتكم مفضوحة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 06:57 مساءً - نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر شن من خلالها هجوما على السياسيين في لبنان .

حيث أشار راغب علامة إلى أن هناك معلومات مؤكدة عن قيام السياسيين اللبنانيية بتخزين مئات ملايين الليترات من المازوت والبنزين على أن يتم الإفراج عنهم وقت الانتخابات كرشوة إنتخابية .

فكتب في تغريدته قائلا : ” هناك معلومات مؤكدة إنه في لبنان الآن مئات ملايين الليترات من المازوت والبنزين مخزنة في خزانات خاصة تابعة للسياسيين ” .

وتابع راغب علامة : ” الاعيبهم مفضوحة يريدون قهر الناس الآن وحرمانهم من مادتي البنزين والمازوت والإفراج عنهم وقت الانتخابات كرشوة إنتخابية .. لعبتكم مفضوحة وهذاالقهر سيرتد عليكم بإذن الله ” .