كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 06:57 مساءً - نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر شن من خلالها هجوما على السياسيين في لبنان .
حيث أشار راغب علامة إلى أن هناك معلومات مؤكدة عن قيام السياسيين اللبنانيية بتخزين مئات ملايين الليترات من المازوت والبنزين على أن يتم الإفراج عنهم وقت الانتخابات كرشوة إنتخابية .
فكتب في تغريدته قائلا : ” هناك معلومات مؤكدة إنه في لبنان الآن مئات ملايين الليترات من المازوت والبنزين مخزنة في خزانات خاصة تابعة للسياسيين ” .
وتابع راغب علامة : ” الاعيبهم مفضوحة يريدون قهر الناس الآن وحرمانهم من مادتي البنزين والمازوت والإفراج عنهم وقت الانتخابات كرشوة إنتخابية .. لعبتكم مفضوحة وهذاالقهر سيرتد عليكم بإذن الله ” .
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة يكشف عن مخطط للسياسيين في لبنان : ” الاعيبهم ولعبتكم مفضوحة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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