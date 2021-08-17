شيرين رضا ترصد مكافآة مالية كبيرة للعثور على … ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 06:57 مساءً - كشفت الفنانة المصرية ” شيرين رضا ” عن ضياع كلبها بمدينة مدينتي معلنة عن رصدها لمكافآة مالية كبيرة تبلغ قيمتها 5000 آلاف جنيه لمن يتمكن من العثور عليه .

ونشرت شيرين رضا عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري صورة للكلب المفقود وأرفقتها برقم للتواصل عند العثور عليه ومبلغ المكافآة .