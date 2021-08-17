هل تذكرون «خضير» في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي؟.. لن تتوقعوا كيف أصبح شكله الآن !

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 06:57 مساءً - من منا لا يتذكر مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» تلك الدراما الإجتماعية المرسوخة في أذهان جيل التسعينات، والتى لا تزال شخصيات أبطالها محفورة في مخيّلتهم، ومن بينهم شخصية «خضير» زوج نفيسة إبنة الحاج عبد الغفور البرعي الذي قدمه الراحل نور الشريف

حيث حل الفنان مؤمن حسن الذي قدم شخصية «خضير» ضيفاً على برنامج dmc مساء تقديم الإعلامية إيمان الحصري، وذلك من خلال مكالمة تليفونية كشف من خلالها أنه ينوي العودة إلى الفن مجدداً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه قدم العديد من الأعمال الفنية بعد مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مع الفنان الراحل نور الشريف، لكنها لم تحقق نجاح هذا العمل.

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وعن سبب غيابه خلال الفترة الماضية قال مؤمن حسن إنه كان يعمل في سلطنة عمان في مجال الكتابة والإعلانات، وكشف عن أشقائه قائلاً إن لديه نادر ونبيلة، وعملا لفترة في التمثيل أيضاً.

يُشار إلى أن الفنان مؤمن حسن كان يشارك جمهوره خلال الفترة الماضية بصور له، وذلك عبر حسابه الشخصي على مواقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكانت آخر أعماله الفنية ظهوره بوصفه ضيف شرف في مسلسل دين ودنيا الذي تم عرضه عام 2012.

يُذكر أن مؤمن حسن بدأ حياته الفنية منذ الصغر، وكان أحدث ظهور له عام 1980 من خلال مشاركته في مسلسل “دموع في عيون وقحة” مع الفنان عادل إمام.

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي تأليف إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، ومن إخراج أحمد توفيق، وعرض لأول مرة خلال شهر رمضان عام 1996. وشارك في بطولة نخبة كبيرة من نجوم التمثيل علي رأسهم: نور الشريف، عبلة كامل، مخلص البحيري، عبدالرحمن أبوزهرة، مصطفى متولي، ومحمد رياض وآخرين.

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