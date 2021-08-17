علي يوسف يتغزل بابنته.. وزيجته من هند البلوشي إلى الواجهة مجدداً!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك المغني العراقي، علي يوسف، جمهوره عبر حسابه في “إنستغرام”، صورة عفوية جمعته بابنته “ملك”، والتي بدا فيها وهو يتأمل براءة طفولتها وجمالها الواضح.

والذي كان يعرفه الجمهور عن يوسف، أنه منغلق على حياته الشخصية، فلا تظهر ابنته أو زوجته زهراء البصري، على “السوشيال ميديا” مطلقاً، حتى الأزمة الأخيرة التي احتلت حديث الجمهور منذ أشهر قليلة بشأن زواجه من الفنانة الكويتية هند البلوشي.

وترك يوسف تعليقاً على صورته مع ابنته، متغزلاً فيها بقوله: “ملك ملكي وملكتي ومملكتي”، وحصدت الصورة قرابة 25 ألف إعجاب، وسط تفاعل كبير من المتابعين.

وترك بعض المتابعين التعليق على صورة علي يوسف مع طفلته، وأعادوا الحديث عن زيجته من هند البلوشي إلى الواجهة، إذ انقسم البعض بين متضامن مع “يوسف” بقرار عودته لزوجته الأولى وأم ابنته واتهام هند بالسعي نحو الشهرة، وبين مدافع عن هند بأنها مشهورة أكثر منه، ولا تحتاج لمثل تلك المهاترات، لاسيما أنه لم ينكر الزواج منها.

وكان قد أنهى علي يوسف الجدل بشأن زواجه من هند البلوشي، حيث قام بتطليقها “لايف”، مبيناً أنه لا ينكر أنها شخصية خلوقة ورائعة وراقية، لكنها أخطأت ولابد أن تتحمل نتيجة خطأها؛ لأنها من أوصلته لتلك النقطة. وقال يوسف: “أمام الملأ أقول لهند جاسم البلوشي.. أنتي طالق طالق طالق بالثلاثة، هذا إذا كان في صحة في كلام هند البلوشي إني أنا زوجها”.

وسبق أن فاجأ علي يوسف الجمهور، بإعلان اعتزاله الفن والغناء، طالباً من الله العفو والغفران. جاء ذلك عقب يومين من اشتعال الأزمة بينه وبين الفنانة الكويتية هند البلوشي، حيث قام بتطليقها من خلال مقطع فيديو “لايف”، بثه عبر حسابه على “إنستغرام”.

وحرص يوسف في منشور إعلان اعتزاله، الذي نشره، على أن يمنع خاصية التعليقات تماماً كي لا يتلقى مزيداً من الانتقادات، كتلك التي طالته بعد طلاقه هند البلوشي أو اتهامه بجذب التعاطف معه، وكتب في منشوره قائلاً: “أعلن اعتزالي الفن والغناء.. وأطلب من الله العفو والغفران”.