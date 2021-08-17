تفاصيل حفل حمزة نمرة في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري، حمزة نمرة، عن شروط حضور حفله الجديد، المقررة إقامته في إمارة دبي، وذلك يوم الخميس الثاني من شهر سبتمبر المقبل. وكشف نمرة عن معلومات مهمة بخصوص حفل دبي، موضحاً أنه تم إصدار تذاكر إضافية بناء على طلب الجمهور، معلناً خبراً ساراً أن الحفل “جلوس seated”، مضيفاً أن الجمهور تم استثناؤه من شرط الحصول على التطعيم لحضور الحفل، مبيناً: “اللي هيحضر مش محتاج يكون متطعم ولا يعمل فحص”.

وقال، في تصريحات مؤخراً، إنه يعيش فترة نقاهة بعد ألبومه الأخير “مولود سنة 80″، موضحاً أنه يحرص دائماً على إعطاء نفسه فرصةً للتفكير في الجديد الذي سيقدمه للجمهور.

وتابع الفنان المصري، في تصريحات إذاعية، أنَه يعتبر ألبوم “إنسان” بوابة عبوره الحقيقية لقلوب جمهوره، وأشار إلى أن هذا الألبوم كان بداية معرفتهم به، وتأثرهم بأغانيه.

وكان حمزة نمرة قد كشف، عن تحضيره لموسم حفلات في صيف 2021، سيبدأ من الإمارات، وسينطلق إلى عدد من الدول، وسيجوب العالم، وسيعلن مواعيدها بعد حفل دبي، كما يرتب للموسم المقبل برنامج “ريميكس”، بالإضافة إلى طرح أغنيات منفردة.