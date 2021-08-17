بلقيس فتحي.. أول المشاهير في متحف الشمع بدبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عرض الحساب الخاص بمتحف مدام توسو (متحف الشمع)، عبر “إنستغرام”، والذي يستعد لافتتاح فرع جديد له في دبي خلال الفترة المقبلة، مقطع فيديو يظهر فيه تمثال للنجمة بلقيس فتحي، كأول المشاهير الذين انضموا لتصنيع تمثال لهم داخل المتحف.

وظهرت بلقيس، في الفيديو، وهي منبهرة بالتشابه الكبير بينها وبين التمثال الذي يصل إلى حد التطابق، حيث يعد المجسم الشمعي الأول داخل المتحف.

وأوضح متحف “مدام توسو” دبي، في بيان له عبر مقطع الفيديو: “يسعدنا أن نعلن عن شخصية المجسم الشمعي الأولى، والقادمة حصرياً في الشرق الأوسط وهي الفنانة المتألقة بلقيس فتحي”.

وتابع البيان، عبر حساب المتحف: “النجمة الإماراتية – اليمنية، والناشطة في مجال حقوق المرأة، بلقيس فتحي، هي أحدث شخصية تم تجسيمها من خلال تمثال شمعي مذهل لدى مدام توسو دبي”.

وعقب البيان: “عند افتتاح الوجهة الأكثر جاذبية في العالم (مدام توسو دبي)، في وقت لاحق من العام الجاري داخل (بلوواترز)، ستتمكن من التقاط صورة تذكارية مع (بلقيس) في قاعة الحفلات الفاخرة لدينا”.

وعبرت بلقيس عن سعادتها بالنجاح الذي حققه حفلها الغنائي الأخير، الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، يوم 12 أغسطس الجاري، لاسيما أن حفلها كان مكتمل العدد.

وقالت، في تغريدة دونتها عبر حسابها على “تويتر”، إن الجمهور كان متفاعلاً معها في الحفل بشكل كبير، موجهة له الشكر على الدعم المتواصل.

ووعدت بلقيس الجمهور بمزيد من المفاجآت في الفترة المقبلة، إذ أعلنت عن طرح فيديو كليب جديد هذا الشهر، مع مفاجآت أخرى قادمة.

وكتبت بلقيس، قائلة: “‏في حفل مكتمل العدد بدار الأوبرا ‎#المصرية وجمهور متفاعل جدا احب اقول لجمهوري الغالي انتظروني في مفاجآت قادمة، وشكرا لدعمكم المتواصل لي.. الله لا يحرمني منكم.. ويالله استعدوا لكليب الشهر”.