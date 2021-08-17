هند البلوشي تكشف عن رحلتها الفلسفية الجديدة.. فلمن تقرأ؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة الكويتية، هند البلوشي، عن بدئها رحلة جديدة في حياتها ستكون “فلسفية”، مشيرة إلى أنها قررت القراءة خلال الفترة الحالية، كاشفة لجمهورها عن الكتاب الذي ستبدأ به.

وشاركت البلوشي جمهورها، عبر خاصية “ستوري” في “إنستغرام”، صورة تضمنت اسم الكتاب وهو: “هكذا تكلم زرادشت”، وهي رواية فلسفية للفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه.

وهذه الرواية تتألف من أربعة أجزاء صدرت بين 1883 و1885، وتتكون من سلسلة من المقالات والخطب، تسلط الضوء على تأملات زرادشت، وهي شخصية مستوحاة من مؤسس الديانة الزرادشتية.

وعلقت البلوشي، قائلة: “ورحلتي الجديدة فلسفة عظيمة مع نيتشه”. وبعدها شاركت الجمهور صورة وهي مع أولادها داخل السيارة، وهم ذاهبون إلى أحد الأماكن الترفيهية، إذ شاركت مقطع فيديو عفوياً مع ابنتها “عبير” بعدها، وهي تطلب منها شراء بعض الأغراض.

ومؤخراً، خصَّت هند البلوشي متابعيها، عبر حسابها في “سناب شات”، برسالةٍ مؤثرةٍ، دعت فيها للتفاؤل بالمرحلة المقبلة وفي الحياة عموماً، على الرغم من مرور الإنسان بلحظات تعد “منعطفات قاسية”.

وقالت في رسالتها إنّه رغم المنعطفات القاسية، فإنّ مواصلة الطريق أمر إجباري، متمنيةً من جمهورها أن يتعلموا تهدِئة النور لمن حولهم، وإنْ كانت الخفايا حالكة.

وأضافت البلوشي أن الذي يجلب “النحس” دائماً ليس الحظ، لكن الذنوب المتراكمة، التي ينسى من يأتونها أنّهم فعلوها، مبينةً أنّ المعاصي تُزيل النعم.