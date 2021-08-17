راغب علامة يكشف المستور: مئات ملايين الليترات من المازوت والبنزين في خزانات سياسيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّث الفنان راغب علامة عن معلومات يملكها تؤكّد وجود مئات ملايين الليترات من المازوت والبنزين في خزانات خاصّة تابعة للسياسيين.

كلام علامة جاء في تغريدة نشرها في حسابه عبر “تويتر”، حيث كتب: “لديّ معلومات مؤكّدة أنّه في لبنان الآن مئات ملايين الليترات من المازوت والبنزين مخزنة في خزانات خاصّة تابعة للسياسيين، ألاعيبهم مفضوحة، يريدون قهر الناس الآن وحرمانهم من مادتي البنزين والمازوت والإفراج عنهما وقت الانتخابات كرشوة انتخابية. لعبتكم مفضوحة وهذا القهر سيرتد عليكم بإذن الله”.

وكان علامة غرّد عقب المجزرة التي وقعت في التليل بعكار، فكتب: “الزعماء وأزلامهم يحتكرون البنزين والمازوت، وانفجار عكار أكبر دليل. والله يستر من انفجارات أخرى وخزانات أخرى في كلّ المناطق اللبنانية. لا حلّ في لبنان إلا بالمعجزة الإلهية”.