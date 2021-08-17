بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 51 دقيقة مضت التعليقات على روبي تواجه الأشباح بأجواء من التشويق في “شقة ستة” مغلقة

متابعة بتجــرد: من عروض شاهد الأولى، تشويق وحبس أنفاس ورعب أحياناً في مسلسل “شقة ستة” من بطولة روبي، وأحمد حاتم، ومن تأليف سعاد القاضي ومحمود وحيد ورفيق القاضي ونبيل شعيب وإخراج محمود كامل، والذي يعرض على “شاهد VIP”، اعتباراً من 19 أغسطس 2021.

ترصد الأحداث حكاية الصحفية إنجي التي تنتقل للعيش في منزل جديد إثر وفاة والدتها، حيث تعيش أحداثاً غير متوقعة. فما هي إلاّ بضعة أيام على وصولها، حتى تدخل هذه الأخيرة في دوامة من الأحداث المشكوك فيها. تتراءى لها أشباحاً، وتتخيل سماع أصوات غريبة تتسبب في ارتباكها وتخلق جواً من الرعب في حياتها.

مع تقدم الأحداث، تجد الشابة نفسها متورطة في الكشف عن عدد من الجرائم التي وقعت في شقة ستة”، ولكنها لا تدرك أن ثمة من يستخدمها لكي تنفذ مخططاته الشيطانية.

في هذا الوقت، يمد يد المساعدة إلى إنجي في اكتشاف الحقائق ياسر (هاني عادل) وناهد (رحاب الجمل)، اللذين يكونان حلقة الوصل بينها وبين الطبيب الشرعي يوسف (أحمد حاتم) الذي يقودها إلى حل الألغاز، بالإضافة إلى توجيهات من جارها (صلاح عبد الله). فهل ما تعيشه إنجي مجرد أوهام أم هو حقيقة؟ وهل تعيش فعلاَ مع مخلوقات عجيبة، عليها التأقلم معها أم تعاني من عوارض نفسية عليها معالجتها؟

من عروض شاهد الأولى، يعرض مسلسل “شقة ستة” اعتباراً من 19 أغسطس على “شاهد VIP”، قصة مصطفى يوري وسعاد القاضي، وتأليف سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، وبطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، هاني عادل، رحاب الجمل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، ملك قورة، حمزة العيلي، تامر نبيل، هيا فياض وآخرين…