خسائر بمئات الملايين.. نجوم كلفهم رفض الأدوار أرباحا ضخمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على عكس ما يتصور البعض، تقوم عملية اختيار أبطال الأعمال الفنية على معايير كثيرة، ليس أهمهما موهبة الممثل، وإنما الأجر والمرونة.

وفي المقابل، يقبل الممثلون الأدوار المطروحة عليهم بمغامرة غير مضمونة؛ فهناك عوامل كثيرة غير متوقعة قد تساعد على نجاح أو فشل الفيلم، مما يجعل عملية صناعة الفيلم مغامرة في حد ذاتها.

وعلى مدار الأعوام، فشل كثير من الممثلين في هذه المغامرة، ورفضوا أدوارا حققت عند طرحها نجاحًا مبهرًا.

ويرصد موقع "لوبر" الأمريكي، في التقرير التالي، أبرز النجوم الذين كلفهم رفض أفلام مهمة خسائر فادحة.



1- ويل سميث





اعتاد النجم ويل سميث على لقب "ملك شباك التذاكر" في أوائل الألفية، لكن عندما عٌرض عليه فيلم The Matrix، رفض الدور؛ ليذهب للنجم كيانو ريفز.

تسبب رفض ويل سميث للدور في خسارته لـ250 مليون دولار، وهو المبلغ الذي جناه كيانو ريفز.

ولكن "سميث" نجح في تعويض هذه الخسارة في سلسلة Men in Black، إذ أسفر رفض النجم ديفيد شويمر للدور في أن يذهب لويل سميث؛ ليصبح واحدا من أشهر وأنجح أفلامه على الإطلاق.



2- مات ديمون





كشف الممثل الأمريكي مات ديمون مؤخرًا أنه رفض فرصة لا تعوض، وهي الحصول على نسبة 10% من أرباح فيلم Avatar "أفاتار"، الذي حقق إيرادات وصلت إلى 2 مليار و847 مليون دولار.

3- توم كروز





رغم أن مارفل كانت تضع عينها على النجم روبرت داوني جونيور للقيام بدور Iron Man "أيرون مان" من البداية، لكن تاريخه مع إدمان المخدرات جعله خيارا غير مأمون.

عرضت مارفل الدور في البداية على النجم توم كروز، ليرفض الأخير الدور الذي جنى منه "جونيور" قرابة 400 مليون دولار.



4- شون كونري





رفض الممثل الإنجليزي شون كونري بطولة فيلم The Lord of the Rings "لورد أوف ذا رينجز" الأمريكي، رغم عرض 30 مليون دولار عليه مقدمًا، إضافةً إلى نسبة 15% من أرباح العمل، لكن الممثل رفض لأنه لم يرغب في السفر لنيوزلندا البعيدة لتصوير فيلم لا يفهمه.

في حال قبل كونري الدور، كان سيجني 450 مليون دولار عن السلسلة بأكملها.

5- راسل كرو

تلقى الممثل راسل كرو عرضًا أيضًا للمشاركة في الثلاثية الكلاسيكية "لورد أوف ذا رينجز" لكنه رفض مثل زميله شون كونري.

لم يرفض "كرو" بسبب دواعي السفر، ولكن لأن العلاقة بينه وبين مخرج العمل بيتر جاكسون لم تكن في أفضل حال، لينتهي به الحال لخسارة 100 مليون دولار.