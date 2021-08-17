شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل ندا أتهم بالجنون ورفضت الرقابة أولى مسلسلاته التلفزيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء السيناريست الكبير فيصل ندا، والذى قدم العديد من الأعمال وتمرد علي المتعارف عليه وكسر قيود المهنة، وهو واحد من الكتاب الذين اتهموا بالجنون نظرا لتمرده وتحديه المستحيل حسب تصريحاته فى العديد من اللقاءات التلفزيونية، خاصة وأنه صاحب أول مسلسل تلفزيوني متكامل، حيث قدم في الستينات مسلسل "هارب من الأيام" وهو المسلسل، الذي حقق نجاح كبيرا ويعتبر أول مسلسل تلفزيوني في مصر حيث لم يكن هذا النوع من الدراما موجود، ورفضه جهاز الرقابة لهذا السبب.

وكانت الشوارع تخلو من المارة، ويجلس أفراد الأسرة أمام التلفزيون لمشاهدة العمل والذي كان بطولة الراحل عبدالله غيث في شبابه، وبمشاركة كل من توفيق الدقن وحسين رياض ومديحة سالم وكمال ياسين مع المخرج نور الدمرداش.

فيصل ندا يعد أشهر المؤلفين في مصر، حيث ترك بصمة كبيرة في قطاعى السينما والدراما التليفزيونية، كما له العديد من المسرحيات التي تعد بصمة في مشواره الفني، هذا بالإضافة الى انه ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائى منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية، كما تعاون مع النجم الكبير سمير غانم في عدة أعمال مختلفة كان أبرزها 5 مسرحيات حققوا نجاح كبير.

تعد أشهرالمسرحيات التي شهدت تعاون فيصل ندا مع الفنان سمير غانم، مسرحية "المتزوجون" وشاركه في البطولة، جورج سيدهم, شيرين, نجاح الموجى وغيرهم، وتدور أحادث المسرحية حول مشاكل المتزوجين من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقع الشاب الفقير "مسعود" في حب الفتاة الغنية "لينا"، ويتزوجها بالرغم من رفض والدها.