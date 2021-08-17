الفنانة اللبنانية نيللي لإيلاف: "لم أكن مقتنعة أنني سأغني يوماً ما!"

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يارا حرب من بيروت: في حديث خاص وحصري لايلاف تحدثت الفنانة اللبنانية الشابة "نيللي" عن سبب غيابها وعن تفاصيل العودة التي حصلت بالصدفة وتعاونها مع اوديشو، كما وأفصحت لنا عن تحضيرات البومها الاول الذي سيضم أغنيات جديدة وأخرى قديمة سيعاد توزيعها بطريقة مختلفة. ووضحت سبب اختيارها أغنية الشحرورة الراحلة صباح "هالي دبكة" لتعيد توزيعها وغنائها.

وتطرق الحديث الى برامج الهواة وموهبتها التمثيلية مؤكدة أنها لن تتخلى عن التمثيل أبداً بل ستسعى لتقديم أعمال جديدة تجمع الغناء والتمثيل معاً مفصحة عن احتمال تقديمها عمل كهذا قريباً على إحدى المنصات العربية.

هذا وتحدثت نيللي عن تعاونها مع جاد الرحباني وعن المسؤولية الكبيرة في العمل مع الرحابنة، مؤكدة أن العمل معهم مختلف تماماً عن العمل مع أي شخصٍ آخر.

بدوره أفصح جاد الرحباني عن الاسباب التي شجعته للتعاون مع نيللي وعن سر اختياره للفنانين الذين يتعامل معهم، ونوه بمواهبها المتعددة وبقدراتها الصوتية الكبيرة مشدداً على أن أغنية "مين قلك مين" صعبة جداً وتحتاج الى مجالات صوتية وليس باستطاعة أي كان عن يغنيها فيما استطاعت نيللي أن تقدمها بكل جدارة وتمكنت منها في حين أن عدد كبير من الفنانين حاولوا غنائها ولم يستطيعوا!

في سياق متصل نوه اوديشو أيضًا بطاقات نيللي الغنائية وقدراتها الغنائية التي نفتقدها اليوم وخامتها الصوتية المميزة التي فقدت من السوق وتكلم حول تفاصيل تعاونهما سوياً مفصحاً لنا عن تفاصيل الالبوم والاغاني التي سيضمها وعن عدة مفاجآت مقبلة يحضرون لها.

