بلقيس فتحي في متحف مدام توسو

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دبي: قام متحف مدام توسو دبي بالكشف عن أول مجسم شمعي في الشرق الأوسط للفنانة الإماراتية اليمنية "بلقيس فتحي".



التقت "بلقيس" لأول مرة بالمجسم الشمعي الذي يمثلها في حفل رسمي خاص أقيم بالشراكة مع مدام توسو داخل منتجع "سيزرز بالاس دبي" من قلب جزيرة "بلوواترز" المطلة على مياه الخليج.

يتمتع المجسم الشمعي للفنانة "بلقيس" الذي ينبض بالحياة بأدق التفاصيل ؛ لقد تم بذل قدر كبير من الجهد في تصميم هذا المجسم الشمعي من قِبل أمهر النحاتين لدى مدام توسو الذين سافروا إلى دبي قبل بدء العمل مرة أخرى في لندن؛ لتوثيق 500 من أدق القياسات حيث أمضوا ثلاثة أشهر في تصميم ونحت ذلك المجسم الشمعي بمهارة فائقة والقيام بتركيب خصلات شعر حقيقية بدقة متناهية خصلة تلو الأخرى.



ووضح المتحف سبب إختيار الفنانة الشابة في بيان صحفي جاء فيه: "هي فنانة استثنائية تجمع بين الموهبة المتميزة، وسحر الجمال والأناقة، وأخلاقيات العمل، والتفاني في الدفاع عن حقوق المرأة، فهي إضافة مشرفة إلى الوجهة الأكثر جاذبية مدام توسو دبي. ومنذ أن ذاع صيتها في عام 2013؛ حققت نجاحًا فنيًّا وموسيقيًّا كبيرًا بعد إصدار ثلاثة ألبومات غنائية حطمت الأرقام القياسية، وتوجت هذا النجاح بسفرها حول العالم كعضو في "إن إس أو" الأوركسترا السيمفونية الإماراتية. حققت أحدث أغنيتها "انتهى" شهرة كبيرة لتصبح الأغنية الأكثر استماعًا لصيف 2021 في العالم العربي. إن أكثر ما يميز "بلقيس" في المنطقة بأكملها هو دورها الرائد في دعم المرأة والمساواة في الحقوق بين الجنسين".

وأعربت فتحي عن مدى فخرها وسعادتها بهذا الحدث قائلة: "شعور كبير بالفخر والسعادة كوني أول فنانة عربية تقف جنبًا إلى جنب مع مجسم شمعي مذهل يمثلني في الوجهة الأكثر جاذبية عالميًّا مدام توسو دبي. هذا المجسم الشمعي الرائع ينبض بالحياة بأدق التفاصيل الخارجية التي تحاكي ببراعة مظهري وترسم ملامح شخصيتي بشكل استثنائي. لا يسعني الانتظار حتى يتمكن الجميع من زيارة تلك الوجهة الاستثنائية مدام توسو والاستمتاع بقضاء أمتع الأوقات مع واحدة من أفضل التجارب الترفيهية التفاعلية المرتقبة في العالم العربي".

سيحتل المجسم الشمعي للفنانة "بلقيس" موقعًا متميزًا بين أشهر نجوم السينما والموسيقيين من جميع أنحاء العالم داخل غرفة الحفلات الخاصة بأهم وأشهر الشخصيات العالمية، حيث تتميز بالتصاميم الداخلية الفاخرة على هيئة واحة صحراوية ساحرة. يمكن للضيوف أخذ الصور التذكارية بجانب المجسم الشمعي للفنانة "بلقيس" ثم الاستمتاع بحلبة الرقص التفاعلية المذهلة، والتباهي بقدراتهم على الرقص حيث يعزف منسق الموسيقى "دي جي" أحدث الأغنيات والمقطوعات الموسيقية.

يقع متحف مدام توسو دبي داخل جزيرة "بلوواترز" الشهيرة، وهي تُعد أول تجربة لـدى مدام توسو في دول مجلس التعاون الخليجي وواحدة من أشهر وأكثر مناطق الجذب الترفيهية المرتقبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تفتح تلك الوجهة الشهيرة أبوابها للزوار في وقت لاحق من هذا العام، حيث ستوفر تجربة ترفيهية تفاعلية تمنح الزوار فرصة استثنائية لالتقاط الصور التذكارية بجانب المشاهير المفضلين لديهم، يضم المتحف 60 نجمًا عالميًّا بما في ذلك 16 من أحدث التماثيل الشمعية التي تمثل أشهر شخصيات الوطن العربي.

