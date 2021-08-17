روبي تواجه الأشباح في "شقة ستة" على "شاهدVIP"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





دبي: تستعد منصة "شاهد VIP" لعرض مسلسل التشويق والإثارة "شقة ستة" من بطولة روبي، وأحمد حاتم، ومن تأليف سعاد القاضي ومحمود وحيد ورفيق القاضي ونبيل شعيب وإخراج محمود كامل، اعتباراً من 19 أغسطس 2021.

تشويق وحبس أنفاس ورعب أحياناً في حكاية ترصد الصحفية إنجي التي تنتقل للعيش في منزل جديد إثر وفاة والدتها، حيث تختبر أحداثاً غير متوقعة. فما هي إلاّ بضعة أيام على وصولها، حتى تدخل هذه الأخيرة في دوامة من الأحداث المشكوك فيها.

تتراءى لها أشباحاً، وتتخيل سماع أصوات غريبة تتسبب في ارتباكها وتخلق جواً من الرعب في حياتها. مع تقدم الأحداث، تجد الشابة نفسها متورطة في الكشف عن عدد من الجرائم التي وقعت في شقة ستة"، ولكنها لا تدرك أن ثمة من يستخدمها لكي تنفذ مخططاته الشيطانية.

في هذا الوقت، يمد يد المساعدة إلى إنجي في اكتشاف الحقائق ياسر (هاني عادل) وناهد (رحاب الجمل)، اللذين يكونان حلقة الوصل بينها وبين الطبيب الشرعي يوسف (أحمد حاتم) الذي يقودها إلى حل الألغاز، بالإضافة إلى توجيهات من جارها (صلاح عبد الله).

فهل ما تعيشه إنجي مجرد أوهام أم هو حقيقة؟ وهل تعيش فعلاَ مع مخلوقات عجيبة، عليها التأقلم معها أم تعاني من عوارض نفسية عليها معالجتها؟

• العمل من عروض شاهد الأولى، قصة مصطفى يوري وسعاد القاضي، وتأليف سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.